Французские деревни отрезаны от внешнего мира из-за наводнения

Целые деревни оказались отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции. Оно было вызвано проливными дождями, которые привели к разливу реки Шаранта.

Пик паводка был достигнут в минувшее воскресенье. Уровень воды поднялся до отметки в 6,09 метра. С тех пор она стала отступать, но буквально по сантиметрам. Всему виной особенности реки, расположенной на равнинном участке. По мнению экспертов, снижение продлится "две-три недели".

В городе Сенте около тридцати улиц остаются затопленными. Некоторые жители заперты в своих домах, не имея возможности передвигаться пешком.

Чтобы выбраться из своей деревни, около 700 жителей Куркури вынуждены использовать сельскохозяйственные прицепы. Других решений нет.