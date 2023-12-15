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Франция: из-за угрозы наводнения эвакуирована тюрьма

Франция
Франция Авторское право FRFT via EVN
By Euronews
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Во французской реке Шаранта стремительно поднялся уровень воды. Властям пришлось эвакуировать заключенных.

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Во Франции из-за угрозы наводнения в департаменте Приморская Шаранта была эвакуирована тюрьма. 142 заключенных переведены в другие пенитенциарные заведения.

Уровень воды в реке Шаранта стремительно поднялся. В городе Сент, в районах, подверженных затоплению, пожарные и полицейские буквально ходили от дома к дому, призывая людей эвакуироваться.

В четырех департаментах на юго-западе Франции из-за проливных дождей все еще действует оранжевый уровень погодной опасности.

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