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Очередные наводнения во французском Па-де-Кале

Наводнение во французском Па-де-Кале
Наводнение во французском Па-де-Кале Авторское право Associated Press
By Кнарик Хачатрян
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Из-за ливневых дожей в Па-де-Кале вышли из берегов несколько рек, наводнения следуют одно за другим.

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Небольшой городок Бут на севере Франции снова оказался затоплен уже в пятый раз за четыре месяца. Регион Па-де-Кале в очередной раз пострадал от наводнения: несколько рек вышли из берегов.

Для местных жителей это превратилось в бесконечный кошмар: наводнение следует за наводнением из-за непрекращающихся ливневых дождей. Некоторые уже не видят смысла отчищать дома от грязи: уровень воды поднимается сразу за входной дверью. 

Люди ждут лета, надеясь, что погода улучшится, но нет никакой гарантии, что заболоченная земля сможет высохнуть быстро.

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