В Германии расследуют скандал с перехватом разговора военных

By Euronews

Перехват разговора немецких военных о поставках Украине ракет "Таурус" вызывает серьезное беспокойство у партнеров Берлина по НАТО, поскольку они опасаются за сохранность секретной информации

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Скандал с якобы перехваченными переговорами высокопоставленных немецких офицеров уже расследуется "очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро", заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее российский пропагандистский канал RT опубликовал аудиозапись разговора немецких генералов, которые обсуждали, какие цели наметят украинские войска, если получат долгожданные немецкие крылатые ракеты "Таурус". Среди них назывался Крымский мост.

Официально Берлин не подтвердил подлинность записи, но немецкие СМИ считают ее правдивой, цитируя комментарии некоторых членов парламента по этому поводу.

Публикация вызвала возмущение немецких политиков - не только тем, что российская разведка может перехватывать переговоры на столь высоком уровне, но и тем, что она обнаружила (если она действительно подлинная), что Олаф Шольц был не совсем искренен, когда защищал свое решение не посылать ракеты Киеву. Одним из его аргументов было то, что для правильного применения оружия необходимо присутствие немецкого военного персонала на украинской территории, что пока в планы Берлина не входит. Но генералы на словах утверждали прямо противоположное - для правильного использования "Таурусов" немецкий персонал не нужен.

"Федеральное правительство должно совершить поворот в области коммуникационных технологий, потому что это, несомненно, только вершина айсберга, - говорит депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. - Кроме того, необходимо прояснить, почему федеральный канцлер делает ложные заявления на публике, когда говорит, что немецкие вооруженные силы должны быть задействованы на местах".

Тем не менее, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что Шольц не меняет своего мнения и по-прежнему против отправки ракет Киеву.

Позиция немецкого канцлера, который старается не провоцировать Кремль, часто подвергается жесткой критике, тем не менее, Германия сейчас является вторым по величине после США поставщиком оружия и военной помощи Киеву. На фоне продолжающейся российской агрессии Берлин все чаще переступает через свои прежние "красные линии". Несколько дней назад Германия объявила о первой постоянной дислокации своих войск за рубежом со времен Второй мировой войны, подписав соглашение с Литвой об отправке туда почти 5 тысяч военных.

"Таурус" - крылатая ракета класса "воздух-земля", дальность полета которой достигает 500 км. Хотя экспортные варианты имеют меньшую дальность - 300-400 км, этого все равно достаточно, чтобы поразить различные крупные цели в глубине России. Киеву она нужна как гибкий и мощный инструмент в противостоянии с Москвой.