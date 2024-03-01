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Российские ракеты бьют по жилам домам

Последствия очередного российского удара по Константивновке
Последствия очередного российского удара по Константивновке Авторское право Кадр из видео Национальной общественной телерадиокомпании Украины
By Euronews
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В Константиновке повреждены 18 объектов гражданской инфраструктуры.

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Четыре российские ракеты С-300 ударили в ночь на пятницу по Константиновке в Донецкой области Украины. Повреждены жилые дома, больница, хлебзавод — не менее 18 объектов гражданской инфраструктуры.  Пострадавших нет, но некоторые местные жители потеряли все свое имущество. 

Виталий прожил в своем доме более 70 лет. Из-за российского обстрела теперь в его квартире холодно и он не может там находиться.   "Представьте, все в дырах. Все разбито. Все", — говорит он. 

"А что мне делать? Дедушка и бабушка. Ему — 83 года, мне — 80. Что я сделаю сама, я даже не знаю куда обращаться", — говорит Мария. 

В пятницу Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности. 

На этом фоне в Кремле назвали "безответственным" заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины может начаться конфликт между НАТО и Россией. 

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что у России нет планов размещения ядерного оружия в космосе. 

"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", — сказал Путин.

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