Пресс-конференция премьер-министра КНР отменена

Ли Цян станет первым за последние 30 лет премьер-министром Китая, который не будет проводить пресс-конференции на ежегодных заседаниях парламента

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Пекин сделал неожиданное заявление об отмене ежегодной пресс-конференции премьер-министра.

Встреча с работниками СМИ обычно проходила в конце недели заседаний Всекитайского собрания народных представителей. Теперь же, как заявили власти, конгресс расширит возможности журналистов задавать вопросы министрам правительства и другим чиновникам, но пресс-конференция премьер-министра не будет проводиться в последующие годы за исключением особых обстоятельств.

Недельное заседание Всекитайского собрания народных представителей начнется во вторник.

Ежегодная пресс-конференция действующего премьер-министра проводилась с 1993 года. Это было одно из немногих мероприятий в политическом календаре КНР, на котором глава правительства мог взаимодействовать с общественностью.