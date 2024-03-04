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Пресс-конференция премьер-министра КНР отменена

Председатель Китая Си Цзиньпин (в центре) аплодирует рядом с премьер-министром Китая Ли Цяном (справа) во время открытия сессии Народного политического консультативного совета
Председатель Китая Си Цзиньпин (в центре) аплодирует рядом с премьер-министром Китая Ли Цяном (справа) во время открытия сессии Народного политического консультативного совета Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Ли Цян станет первым за последние 30 лет премьер-министром Китая, который не будет проводить пресс-конференции на ежегодных заседаниях парламента

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Пекин сделал неожиданное заявление об отмене ежегодной пресс-конференции премьер-министра. 

Встреча с работниками СМИ обычно проходила в конце недели заседаний Всекитайского собрания народных представителей. Теперь же, как заявили власти, конгресс расширит возможности журналистов задавать вопросы министрам правительства и другим чиновникам, но пресс-конференция премьер-министра не будет проводиться в последующие годы за исключением особых обстоятельств.

Недельное заседание Всекитайского собрания народных представителей начнется во вторник.

Ежегодная пресс-конференция действующего премьер-министра проводилась с 1993 года. Это было одно из немногих мероприятий в политическом календаре КНР, на котором глава правительства мог взаимодействовать с общественностью.

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