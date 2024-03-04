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Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях

Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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Отдельные штаты больше не смогут запретить Дональду Трампу Трампу участвовать в выборах. Верховный суд США вынес решение накануне супервторника

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Верховный суд США отменил решение судьи штата Колорадо, запрещающее Дональду Трампу баллотироваться на президентских выборах из-за обвинения в причастности к нападению на Капитолий. Коллегия из девяти судей постановила, что без предварительного решения Конгресса штаты в одиночку не могут ссылаться на конституционное положение, запрещающее претенденту выдвигать кандидатуру на голосование.

Вмешательство Верховного суда также отменяет действия против Трампа со стороны штатов Мэн и Иллинойс. Решение было принято за день до голосования республиканцев в Супервторник, который, по всей вероятности, утвердит Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии.

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Дональд Трамп США Правосудие