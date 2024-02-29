Трамп обжалует решение суда Иллинойса

Дональд Трамп, претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, подаст апелляцию на решение суда Иллинойса.

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Дональд Трамп заявил, что подаст апелляцию на решение судьи штата Иллинойс, запрещающее ему участвовать в президентской гонке от Республиканской партии. Судья постановил, что экс-глава Белого дома должен быть дисквалифицирован и вычеркнут из избирательных бюллетеней 19 марта из-за его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021. Вступление в силу этого решения теперь приостановлено до рассмотрения апелляции Трампа.

Кроме того, Верховный суд США заявил, что рассмотрит заявление бывшего президента о том, что он обладает иммунитетом от судебного преследования за попытки отменить результаты выборов 2020 года.