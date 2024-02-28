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Байден и Трамп выиграли праймериз в Мичигане

США
США Авторское право Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Результаты праймериз в Мичигане повышают шансы на повторное противостояние Байдена и Трампа на президенсктх выборах.

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Президент США Джо Байден выиграл праймериз в Мичигане. Демократы внимательно следят за тем, сколько избирателей поставят галочку в графе "не поддерживаю конкретного кандидата".

Дело в том, что Мичиган стал эпицентром активности избирателей, недовольных действиями Байдена в связи с войной в секторе Газа. Экс-президент Дональд Трамп на республиканских праймериз в Мичигане одержал победу над бывшим послом США в ООН Никки Хейли.

Результаты праймериз в Мичигане повышают шансы на повторное противостояние Байдена и Трампа на президентских выборах.

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