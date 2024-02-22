Китай и Иран выступили в суде ООН с обвинениями в адрес Израиля

By Euronews

Международный суд ООН продолжает слушания о правовых последствиях оккупации палестинских территорий. Китай и Иран потребовали признать действия Израиля незаконными.

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Жители Рафаха разбирают завалы после того, как израильские бомбардировщики атаковали несколько объектов в городе на юге сектора Газа.

Под удар попали мечеть и жилой дом. Погибли не менее 4 человек.

В этом районе сосредоточено около 1,5 миллионов жителей Газы, большинство из которых бежали из других частей анклава, спасаясь от боестолкновений и бомбардировок.

Тем временем в Международном суде ООН продолжаются слушания по вопросу законности действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.

На судебном заседании выступил юрисконсульт Министерства иностранных дел Китая. Ма Синьминь заявил, что идущая в Газе война - результат "израильского угнетения палестинцев", "длящегося десятилетиями".

Обвинения Пекина и Тегерана

Далее он сказал, что стремление палестинцев к созданию независимого государства "по сути является стремлением к восстановлению законных прав, права на самоопределение".

В свою очередь, представитель Ирана выступил с заявлением о том, что "израильский режим продолжает совершать преступления в секторе Газа" и выразил надежду на то, что суд ООН своим решением повлияет на ситуацию.

Ранее США обратились к коллегии судей с призывом не обязывать Израиль к уходу с оккупированных палестинских территорий, предупреждая о "последствиях для безопасности обеих сторон конфликта".

Ма Синьминь, юридический советник МИД Китая:

"Господин президент, отправление правосудия долго откладывалось, но его нельзя отвергать. Разрешение вопроса о Палестине требует взаимных усилий Палестины и Израиля".

Переговоры о прекращении огня

Между тем, танки ЦАХАЛ продолжили обстрел центральной и южной частей Газы. Газу. По данным подконтрольного группировке ХАМАС палестинского Минздрава, погибли по меньшей мере 48 человек, половина из них женщины и дети.

Главы МИД европейских стран и ООН призвали к прекращению огня в связи с обострения гуманитарного кризиса.

Накануне стало известно, что предпринимаются новые попытки достичь соглашения с ХАМАС о приостановке боевых действий, после того, как неделю назад переговоры зашли в тупик.

Подготовка наземного наступления на Рафах

Член военного кабинета Бени Ганц вновь пригрозил: если боевики не освободят около 130 заложников, которые удерживают с 7 октября, Израиль начнет наземное наступление на Рафах к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Более половины населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, скопилось в Рафахе, спасаясь от боевых действий и бомбардировок в других частях территории.

Израиль заявил, что эвакуирует их перед нападением, остаётся неясным, - куда именно, так как большая часть анклава охвачена боевыми действиями. Это вызывает опасения международного сообщества в том, что число жертв среди гражданского населения увеличится. По данным палестинских властей, за время войны погибло более 29 400 человек.