EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Китай и Иран выступили в суде ООН с обвинениями в адрес Израиля

Израильские ВВС нанесли удары по Рафаху в южной части сектора Газа.
Израильские ВВС нанесли удары по Рафаху в южной части сектора Газа. Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Международный суд ООН продолжает слушания о правовых последствиях оккупации палестинских территорий. Китай и Иран потребовали признать действия Израиля незаконными.

РЕКЛАМА

Жители Рафаха разбирают завалы после того, как израильские бомбардировщики атаковали несколько объектов в городе на юге сектора Газа.

Под удар попали мечеть и жилой дом. Погибли не менее 4 человек.

В этом районе сосредоточено около 1,5 миллионов жителей Газы, большинство из которых бежали из других частей анклава, спасаясь от боестолкновений и бомбардировок.

Тем временем в Международном суде ООН продолжаются слушания по вопросу законности действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.

На судебном заседании выступил юрисконсульт Министерства иностранных дел Китая. Ма Синьминь заявил, что идущая в Газе война - результат "израильского угнетения палестинцев", "длящегося десятилетиями".

Обвинения Пекина и Тегерана

Далее он сказал, что стремление палестинцев к созданию независимого государства "по сути является стремлением к восстановлению законных прав, права на самоопределение".

В свою очередь, представитель Ирана выступил с заявлением о том, что "израильский режим продолжает совершать преступления в секторе Газа" и выразил надежду на то, что суд ООН своим решением повлияет на ситуацию.

Ранее США обратились к коллегии судей с призывом не обязывать Израиль к уходу с оккупированных палестинских территорий, предупреждая о "последствиях для безопасности обеих сторон конфликта".

Ма Синьминь, юридический советник МИД Китая:
"Господин президент, отправление правосудия долго откладывалось, но его нельзя отвергать. Разрешение вопроса о Палестине требует взаимных усилий Палестины и Израиля".

Переговоры о прекращении огня

Между тем, танки ЦАХАЛ продолжили обстрел центральной и южной частей Газы. Газу. По данным подконтрольного группировке ХАМАС палестинского Минздрава, погибли по меньшей мере 48 человек, половина из них женщины и дети.

Главы МИД европейских стран и ООН призвали к прекращению огня в связи с обострения гуманитарного кризиса.

Накануне стало известно, что предпринимаются новые попытки достичь соглашения с ХАМАС о приостановке боевых действий, после того, как неделю назад переговоры зашли в тупик.

Подготовка наземного наступления на Рафах

Член военного кабинета Бени Ганц вновь пригрозил: если боевики не освободят около 130 заложников, которые удерживают с 7 октября, Израиль начнет наземное наступление на Рафах к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Более половины населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, скопилось в Рафахе, спасаясь от боевых действий и бомбардировок в других частях территории.

Израиль заявил, что эвакуирует их перед нападением, остаётся неясным, - куда именно, так как большая часть анклава охвачена боевыми действиями. Это вызывает опасения международного сообщества в том, что число жертв среди гражданского населения увеличится. По данным палестинских властей, за время войны погибло более 29 400 человек.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Египет угрожает приостановить мирный договор с Израилем

Война между Израилем и ХАМАС: ЦАХАЛ нанес удар по Рафаху

Сектор Газа ХАМАС Международный суд ООН Биньямин Нетаньяху Война Израиля с ХАМАС