Десятки жертв и сотни раненых на севере сектора Газа

By Euronews

Люди пришли за гуманитарной помощью.

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Более 110 человек были убиты в результате удара по скоплению людей, стоявших в очереди за едой в городе Газе на севере сектора. Свыше 750 человек получили ранения. Такие данные приводит Министерство здравоохранения сектора Газа под управлением ХАМАС.

В Израиле заявляют, что причина смерти палестинцев, пришедших за гуманитарной помощью — давка.

По словам президента США Джо Байдена, этот кровавый инцидент осложнит усилия по достижению соглашения между ХАМАС и Израилем.

Число жертв среди палестинцев с начала последнего противостояния превысило 30 тысяч среди убитых — 13 230 детей.

"То, что с нами происходит, несправедливо, это несправедливо. Мы люди, которые просто хотят жить и есть. Почему он стал мишенью? Он пошел за едой для своих детей. Этот молодой человек пошел за мешком муки, как и все убитые и расстрелянные. Посмотрите на это зрелище, посмотрите. Вот делают операцию прямо перед туалетом", — говорит житель сектора Газа.

ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых видно, как люди окружают грузовики с гуманитарной помощью на севере Газы.

"Во время инцидента десятки палестинцев получили ранения в результате давки", — заявил представитель Армии обороны Израиля. Военные добавили, что в ходе беспорядков некоторые палестинцы начали двигаться в сторону израильских сил в этом районе, что "поставило под угрозу" безопасность войск, открывших огонь.

Проводится расследование. В Белом доме также заявили, что изучают информацию о произошедшем.

Палестинский постпред при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил:

"Сотни палестинских граждан, гражданских лиц в Ар-Рашиде, ожидавших грузовиков с гуманитарной помощью, подверглись бомбардировкам со стороны оккупационной власти. Ранено более тысячи человек, многие из них очень тяжело ранены. Это живые щиты? Это боевики ХАМАС?".