By Euronews

В Карабулаке убиты шесть боевиков - Национальный антитеррористический комитет

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В ингушском Карабулаке ликвидированы шесть боевиков. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как заявили в НАК, по имеющимся данным, "боевики являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года".

В квартире, где скрывались мужчины, отметили в НАК, службы безопасности обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы, ручные гранаты и самодельную взрывчатку.

В НАК указали, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.