EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Карабулаке убиты шесть боевиков - Национальный антитеррористический комитет

Карабулак
Карабулак Авторское право AP TV
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В Карабулаке убиты шесть боевиков - Национальный антитеррористический комитет

РЕКЛАМА

В ингушском Карабулаке ликвидированы шесть боевиков. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Как заявили в НАК, по имеющимся данным, "боевики являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года". 

В квартире, где скрывались мужчины, отметили в НАК, службы безопасности обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы, ручные гранаты и самодельную взрывчатку.

В НАК указали, что потерь среди сотрудников сил правопорядка и  пострадавших среди гражданского населения нет.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Германии расследуют скандал с возможным перехватом разговора военных российской разведкой

БПЛА атаковали Одессу и Санкт-Петербург

"Герои никогда не умирают": в Европе отдали дань памяти Алексею Навальному

Россия Боевик террористические организации Безопасность Ингушетия