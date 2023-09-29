Кровавая пятница в Пакистане: десятки верующих стали жертвами терактов

Взрывы прогремели у мечетей в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

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Жертвами двух взрывов в Пакистане стали десятки людей.

Свыше 50 человек погибли и более 130 пострадали в результате теракта в провинции Белуджистан. Террорист-смертник подорвал себя вблизи полицейской машины у мечети в городе Мастунг, где в это время верующие собирались, чтобы отметить праздник Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда.

Еще один взрыв прогремел в городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибли не менее 4 человек, включая полицейского, 12 получили ранения. Нападение произошло во время пятничной проповеди в мечети, внутри находилось много верующих, под завалами могут оставаться десятки людей.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эти взрывы.