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Кровавая пятница в Пакистане: десятки верующих стали жертвами терактов

Спецслужбы осматривают место взрыва
Спецслужбы осматривают место взрыва Авторское право -/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
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Взрывы прогремели у мечетей в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

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Жертвами двух взрывов в Пакистане стали десятки людей. 

Свыше 50 человек погибли и более 130 пострадали в результате теракта в провинции Белуджистан. Террорист-смертник подорвал себя вблизи полицейской машины у мечети в городе Мастунг, где в это время верующие собирались, чтобы отметить праздник Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда. 

Еще один взрыв прогремел в городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибли не менее 4 человек, включая полицейского, 12 получили ранения. Нападение произошло во время пятничной проповеди в мечети, внутри находилось много верующих, под завалами могут оставаться десятки людей.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эти взрывы.

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