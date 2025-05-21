Теракт рядом со школьным автобусом в Пакистане: жертвы и обвинения в адрес Индии

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По меньшей мере пять человек, включая троих детей, погибли в результате террористической атаки на юго-западе Пакистана — в провинции Белуджистан, на окраине города Хуздар. Как сообщают официальные источники, смертник подорвал заминированный автомобиль рядом со школьным автобусом, который вёз учащихся в военное учебное заведение.

По словам заместителя комиссара округа Ясира Икбала, в ходе нападения пострадали 38 человек. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти, поскольку несколько пострадавших детей находятся в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви решительно осудил теракт, назвав его «актом абсолютного варварства» подчеркнув, что террористы «преднамеренно выбрали мишенью невинных детей».

Представитель пакистанских вооружённых сил также выступил с официальным заявлением, охарактеризовав произошедшую атаку как «трусливое и отвратительное преступление».

Премьер-министр страны Шехбаз Шариф сообщил, что намерен посетить провинцию Белуджистан и навестить пострадавших. Он также заявил, что, по мнению пакистанских властей, ответственность за случившееся лежит на Индии. В то же время никаких убедительных доказательств в поддержку этой версии представлено не было.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв. По предварительным оценкам, за атакой могут стоять сепаратисты из числа этнических белуджей. В этом регионе уже длительное время активны вооружённые группировки, выступающие против федерального правительства Пакистана.

Обострение напряжённости и серия атак в Белуджистане

В провинции Белуджистан сохраняется напряжённая обстановка. Повстанческая группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ), признанная в Соединённых Штатах террористической организацией, регулярно осуществляет нападения на представителей власти и мирных жителей.

Накануне, в воскресенье, в другом районе региона — городе Киллах Абдулла — при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли четыре человека, более двадцати получили ранения. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Раненый пассажир, спасенный силами безопасности из пассажирского поезда, атакованного повстанцами в Белуджистане, 12 марта 2025 г. AP Photo

В марте боевики «Армии освобождения Белуджистана» (АОБ) совершили нападение на пассажирский поезд, в результате которого погибли 33 человека, большинство из них — военнослужащие. Ранее эта организация заявляла о намерении продолжить атаки на пакистанскую армию и её сторонников в рамках борьбы за создание независимого Белуджистана.

Напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией не спадает, особенно после недавнего теракта в индийской части Кашмира, унёсшего жизни 26 человек. Этот инцидент стал причиной резких взаимных обвинений и кратковременного вооружённого столкновения на линии контроля.