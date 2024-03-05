Германия: утечка аудиофайла - индивидуальная ошибка

By Euronews

Индивидуальная ошибка привела к утечке разговора немецких военных о ракетах Taurus и Украине офицер воспользовался незащищённой линий (Минобороны ФРГ)

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По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, утечка информации о возможном использовании ракет Taurus в Украине произошла из-за того, что офицер воспользовался незащищённой телефонной линией.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"Причина того, что телефонный звонок в рядах ВВС все же удалось записать, связана с индивидуальной ошибкой. Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера. По имеющимся данным, произошла утечка данных от участника Сингапур. Он был подключен по незащищённому соединению, то есть практически по открытому соединению".

Российские пропагандисты обнародовали аудиозапись военной конференции. Инцидент поставил в неловкое положение правительство Германии и усилил напряженность в отношениях с Россией.

Утечка также разожгла дебаты по этому вопросу внутри Германии, где министр иностранных дел страны Аналена Бербок призвала поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Но канцлер ФРГ Олаф Шольц пока отказывается, заявив недавно, что отправка оружия может привести к прямому вовлечению его страны в войну.

Утечка вызвала яростную реакцию со стороны Москвы: пресс-секретарь МИД РФ Мари Захарова потребовала от Берлина извиниться и взять на себя ответственность за то, что она назвала "деструктивными действиями".