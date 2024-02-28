Помощь в Газу стали доставлять по воздуху

Гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась, несмотря на решение Международного суда, обязавшего Израиль облегчить доступ в сектор

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Самолеты сбрасывают с воздуха коробки с гуманитарной помощью на Рафах и Хан-Юнис, где собрались сотни палестинцев, чтобы попытаться таким образом получить хоть какое-то пропитание. В доставке помощи участвуют Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Франция. Обычно грузы доставлялись через пограничный переход Рафах с Египтом.

Гуманитарные организации, работающие на месте, вынуждены помогать тысячам перемещённых семей, бежавших с севера Газы на юг. Им не всегда удаётся обеспечить и самый скудный обед. Люди стоят часами в очереди за хлебом.

Месяц назад Международный Суд (МС) потребовал, чтобы Израиль предпринял необходимые шаги для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, обеспечить его жителям доступ к помощи. Но, по данным ряда организаций, включая ЮНИСЕФ, Красный Крест и Оксфам, ситуация только ухудшилась.

На последней сессии Совета Безопасности ООН основное внимание было уделено гуманитарной ситуации в секторе Газа, где воцаряется голод. В ходе обсуждений две правозащитные группы обвинили Израиль в том, что он продолжает блокировать помощь, несмотря на решение Международного Суда. Amnesty International сообщает, что число фур с гуманитарным грузом сократилось на треть.

Соглашение о прекращении огняпока не достигнуто, и израильское командование заявляет, что его военные, задействованные в районе Зейтун города Газа на севере сектора на прошлой неделе столкнулись с боевиками ХАМАС и обнаружили склады оружия. Надежды США на достижение соглашения о перемирии к понедельнику тают.