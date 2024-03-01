Подготовка к похоронам Алексея Навального

By Euronews

Похороны Алексея Навального пройдут в Москве под строгим надзором полиции. Соратникам оппозиционера не дали снять похоронный зал и отказались предоставить катафалк.

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Как пройдут похороны Алексея Навального в Москве, пока неясно. Церковь, где пройдет служба, а также кладбище охраняются полицией, целые кварталы оцеплены переносным металлическим забором. На дверях церкви висят объявления, запрещающие фотографировать и снимать видео, а прямо над алтарем установлена камера видеонаблюдения.

Отпевание Алексея состоится в 14:00. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Люди говорят, что хотели бы присутствовать на похоронах, но боятся это сделать.

Церковь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в расположена в районе Марьино (юго-восток Москвы), где жил Навальный. Кладбище находится чуть южнее, за Москвой-рекой, поэтому процесс транспортировки может оказаться проблематичным.

Экс-глава "Штаба Навального" Леонид Волков заявил, что невозможно найти катафалк, чтобы вывезти тело из морга в церковь: похоронные бюро просто отказываются предоставлять свои услуги, им звонят неизвестные люди и угрожают. По этой же причине было невозможно снять зал для прощания с Алексеем.