Институт изучения войны: силы РФ проводят наступательные операции возле Авдеевки

ВСУ отшли от сел Степовое и Северное под Авдеевкой. Об этом сообщил представитель группировки войск "Таврия".
**Саша Вакулина, Euronews: **
"Российские силы пытаются использовать тактические возможности, открывшиеся в результате захвата Россией Авдеевки, и, судя по всему, поддерживают относительно высокий темп наступательных операций, направленных на то, чтобы продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки, прежде чем украинские силы создадут более плотные и труднопроходимые оборонительные рубежи в этом районе. Об этом пишут эксперты Института изучения войны.
ВСУ вывели войска из сел Степовое и Северное под Авдеевкой, сообщил представитель группы "Таврия". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в селах Степовое и Северное проживало около 100 человек.
Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска срочно создали оборонительные позиции, чтобы прикрывать отход из Авдеевки и отражать надвигающиеся российские наступательные операции.
При этом украинские военные наблюдатели охарактеризовали украинские укрепления к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблематичные".
Российские войска, вероятно, продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопробиваемую оборонительную линию в непосредственной близости от Авдеевки".