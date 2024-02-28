Институт изучения войны: силы РФ проводят наступательные операции возле Авдеевки

By Euronews

ВСУ отшли от сел Степовое и Северное под Авдеевкой. Об этом сообщил представитель группировки войск "Таврия".

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**Саша Вакулина, Euronews: **

"Российские силы пытаются использовать тактические возможности, открывшиеся в результате захвата Россией Авдеевки, и, судя по всему, поддерживают относительно высокий темп наступательных операций, направленных на то, чтобы продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки, прежде чем украинские силы создадут более плотные и труднопроходимые оборонительные рубежи в этом районе. Об этом пишут эксперты Института изучения войны.

ВСУ вывели войска из сел Степовое и Северное под Авдеевкой, сообщил представитель группы "Таврия". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в селах Степовое и Северное проживало около 100 человек.

Сейчас российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска срочно создали оборонительные позиции, чтобы прикрывать отход из Авдеевки и отражать надвигающиеся российские наступательные операции.

При этом украинские военные наблюдатели охарактеризовали украинские укрепления к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблематичные".

Российские войска, вероятно, продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопробиваемую оборонительную линию в непосредственной близости от Авдеевки".