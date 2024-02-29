Россия пытается закрепить свои позиции вокруг Авдеевки

By Euronews

ВСУ оттеснили российские войска от села Орловка к западу от Авдеевки, но ситуация на восточном фронте остается сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Саша Вакулина, Euronews:

"ВСУ оттеснили российские войска от села Орловка к западу от Авдеевки, но ситуация на восточном фронте остается сложной, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Орловка находится менее чем в 2 км к северо-западу от Ласточкино, которое недавно было оккупировано российскими войсками. Эта территория к западу от Авдеевки остается центром наступления России на востоке Украины, - говорится в последнем обзоре министерства обороны Великобритании, добавляя, что с момента захвата Авдеевки российские войска продвинулись примерно на 6 км от центра города.

Эти тактические успехи служат главным образом для укрепления российских позиций вокруг Авдеевки. Россия также, вероятно, стремится создать импульс на местности, чтобы воспользоваться тем фактом, что там меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских районов, из которых украинские силы могут обороняться.

Украинские официальные лица продолжают сообщать, что украинские силы стабилизировали линию обороны непосредственно к западу от Авдеевки, в частности вдоль линии Тоненькое -Орловка-Бердичи, где местность и несколько водоемов благоприятствуют ведению оборонительных операций.

Украинские военные наблюдатели охарактеризовали украинские укрепления к западу от Авдеевки как "разочаровывающие" и "проблемные".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял меры для исправления "некоторых просчетов" командиров, которые "непосредственно повлияли на устойчивость обороны на некоторых участках".