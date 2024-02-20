Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился - ISW

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении. По словам Зеленского, российские силы пользуются задержками в помощи Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении. Глава государства пообщался с военными и наградил бойцов. В вечернем обращении украинский лидер отметил, что на нескольких участках фронта сложилась очень тяжелая ситуация, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. По словам Зеленского, российские силы пользуются задержками в помощи Украине.

Подразделения ВСУ недавно были вынуждены выйти из Авдеевки, где в течение нескольких месяцев сражались с превосходящими силами противника. Украинские военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на "нескольких уровнях".

Министерство обороны России опубликовало видеокадры Авдеевки, захваченной в преддверии второй годовщины российского вторжения в Украину. Российский государственный телеканал "Россия 24" также показал видео, на котором запечатлена работа саперов в полностью разрушенном городе.

Институт изучения войны со ссылкой на представителя Таврической группировки войск сообщает, что темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам РФ, по данным Института изучения войны, для возобновления штурмов на Авдеевском направлении, вероятно, придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.