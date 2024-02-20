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России нужна "оперативная пауза" после захвата Авдеевки - ISW

Ракета выпущена из реактивных установок "Град" российской армии по неустановленному месту в Украине.
Ракета выпущена из реактивных установок "Град" российской армии по неустановленному месту в Украине. Авторское право Russian Defence Ministry Press Service via AP
By Sasha Vakulina, Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Темп наступательных операций России в районе Авдеевки резко снизился, сообщают эксперты Института изучения войны. А украинские силы, как утверждают официальные лица, отошли на новую линию обороны - "заранее подготовленную и укрепленную на нескольких уровнях"

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Темп российских наступательных операций в районе Авдеевки резко снизился после ее захвата российскими войсками, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете.

Пресс-секретарь группировки войск ВСУ "Таврия" сообщил, что количество российских атак на авдеевском направлении за последние сутки значительно снизилось и что российские силы в настоящее время перегруппировываются и проводят операции по зачистке Авдеевки.

Министерство обороны Великобритании заявляет: вероятно, российским силам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им потребуется период отдыха и переоснащения.

ISW добавляет, что российским силам, вероятно, придется взять оперативную паузу перед возобновлением значительных наступательных операций на авдеевском направлении или перебросить в этот район дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить завершения операций под Авдеевкой и продолжить атаки в этом районе.

Российские силы имеют резервы для такого усиления в других секторах, но ISW не заметила никаких признаков того, что российское командование перебрасывает эти резервы в сторону Авдеевки в настоящее время.

Тем временем украинские силы отошли на новую линию обороны, заранее подготовленную и укрепленную на "нескольких уровнях", - сообщают официальные лица.

Имеющиеся снимки, которые ISW не будет представлять или описывать более подробно в настоящее время, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины, не подтверждают утверждения о том, что украинские силы не имеют подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки.

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