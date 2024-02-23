Сектор Газа: объемы гуманитарной помощи жителям анклава значительно сократились

By Euronews

По данным ООН, в сектор Газа поступает 12% от всего объема необходимой гуманитарной помощи. Люди недоедают. Риск распространения инфекционных зболеваний растет.

РЕКЛАМА

Гуманитарная ситуация в секторе Газа усугубляется. По данным ООН, в анклав каждый день въезжает в среднем только 62 грузовика с товарами первой необходимости. Это значительно ниже 200, разрешенных Израилем.

Тем временем в Израиле Ассоциация кризисных центров помощи опбнародовала доклад о злодеяниях ХАМАС во время нападения 7 октября. В документе говорится о систематическом и преднамеренном нанесении увечий и сексуальном насилии против израильских граждан. Авторы отчета заявили, что исследование основано на конфиденциальных и публичных интервью и источниках.

Орит Сулицяну, Ассоциация кризисных центров помощи пострадавшим от сексуального насилия:"Это не количественное исследование, это реальное понимание практики Хамаса. Когда вы смотрите на это и это понимаете, вы не можете в это поверить. Я не думаю, что в новейшей истории, да и в прошлой истории, за несколько часов происходили такие садистские, жестокие вещи. Выводы таковы, что террористы ХАМАС планировали все это. Ужасные зверства происходили не в одном месте, а повсюду".

В то же время эксперты ООН считают правдоподобными обвинения в унижающем достоинство обращении и сексуальном насилии со стороны израильских солдат в отношении палестинских женщин и девочек в Газе и на Западном берегу Иордана. ООН призывает провести расследование. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинения отвергает и заявляет, что придерживается международного права.