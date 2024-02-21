На севере сектора Газа складывается катастрофическая гуманитарная ситуация

By Euronews

На свер сектора Газа попасть невозможно. Об этом говорят представители Всемирной продовольственной программы ООН. Организация приостановила поставки помощи, поскольку нет условий для ее безопасного распределения.

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Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает поставки в северную часть сектора Газа до тех пор, пока не будут созданы условия, позволяющие ее безопасно распределять.

Сотрудники организации рассказывают о разграблении грузовиков с продуктами питания и мукой, о росте напряженности и насилия. По словам представителя ВПП ООН Мэттью Холлингворта, решение далось нелегко. Согласно исследованию ЮНИСЕФ и ВПП и основанном на последних данных, в северной части палестинского анклава каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет, страдает от острого недоедания.

Мэтью Холлингворт, представитель ВПП ООН:"Поэтому каждый раз, когда семья становится перемещенной, она впадает в еще большее отчаяние, теряет устойчивость. Это действительно важно тогда как мы обеспокоены угрозой голода по всему сектору. Мы знаем, что сейчас не можем охватить всех. На север анклава невозможно попасть".

После сообщений о том, что после израильского рейда больница "Насера" в Хан-Юнисе перестала функционировать, Всемирная организация здравоохранения провела две спасательные миссии. На фоне продолжающихся боевых действий из медицинского комплекса были эвакуированы 32 пациента в критическом состоянии. В их числе дети.

Хулио Мартинес, представитель ВОЗ:"Вы можете представить худшую ситуацию на свете. А теперь умножьте на десять. Это худшая ситуация, которую я видел в своей жизни. Это руины. Работа во тьме. Больные повсюду".

Во вторник вечером США наложили вето на резолюцию СовБеза ООН, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа. США предложили свой проект резолюции, призывающий к временному прекращению огня и освобождению заложников.