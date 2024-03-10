Италия вывозит больных детей Газы для лечения

Палестинские дети Газы, нуждающиеся в медицинской помощи, вылетели из Каира в Рим на борту самолета ВВС Италии

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Третий рейс с нуждающимися в медицинской помощи детьми и взрослыми из сектора Газа прибыл в Италию из Египта в воскресенье. На его борту 45 палестинцев: 14 детей, 8 взрослых и 23 человека, обеспечивающих уход.

Больные дети будут проходить лечение в лучших педиатрических больницах Италии. Самой младшей из них - Айзель - всего 4 месяца.

Это третья воздушная операция Италии по помощи палестинским детям. Инициативе был дан старт в конце января. Италия, рассматривающая возможность доставки гуманитарной помощи в Газу по воздуху, надеется на активизацию морского коридора и готова направить полевой госпиталь итальянской армии, как только позволят условия.

В порту Кипра стоит первое судно, которое испытает морской коридор по доставке помощи в сектор Газа. Усилия по открытию коридора продвигаются, но судно испанской гуманитарной группы Open Arms все еще стоит на якоре в Ларнаке.На его борту 200 тонн продовольствия.

Открытия морского коридора добиваются ЕС, США, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны и организации. Тем временем американское судно с оборудованием для строительства временного причала в секторе Газа направилось в воскресенье в Средиземное море.

Надежды на новое прекращение огня к Рамадану угасли несколько дней назад, поскольку переговоры зашли в тупик.

Египет является одной из нескольких стран, которые сбрасывают с воздуха помощь в сектор Газа на фоне обостряющегося гуманитарного кризиса, в результате которого почти четверть населения находится на грани голодной смерти.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев назвало ситуацию на севере Газы "трагической". В пятницу, 8 марта, 5 человек были убиты и еще 10 получили ранения, когда на них упал поддон с гуманитарной помощью возле прибрежного лагеря беженцев Аль-Шати.

"Гуманитарный доступ через #Сектор Газа и немедленное прекращение огня необходимы для спасения жизней", - говорится в сообщении БАПОР в социальных сетях.