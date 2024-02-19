Украина испытывает снарядный голод

By Euronews и NOS

На передовой украинская армия до сих пор нередко использует старую советскую артиллерию. Но самая большая проблема для ВСУ – нехватка боеприпасов.

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Нехватка боеприпасов становится серьёзной проблемой для ВСУ и ставит под угрозу удержание Украиной линии фронта, растянувшейся на 1000 километров.

На передовой в Запорожской области, солдаты вынуждены экономить имеющиеся в их распоряжении боеприпасы. Со своего поста командир артиллерийского расчёта по имени Александр ведёт наблюдение с помощью беспилотника. Он пропускает российский бронетранспортёр, не атакуя его:

"Если нет реальных целей, я не стреляю. Таким образом, завтра у нас будет больше боеприпасов", – поясняет военный.

На днях украинцы отступили из Авдеевки, а в администрации США связали потерю города с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия препятствуют выделению Киеву 60 миллиардов долларов.

Командир бригады обеспокоен возможным прекращением поддержки из-за океана.

"Эти финансы должны были пойти на производство, в том числе артиллерийских снарядов натовского образца. Но, к большому сожалению, всё идёт очень медленно. И за это, за эти задержки, за это уменьшение помощи, к сожалению, приходится расплачиваться жизнями нашей пехоты", – говорит он.

На передовой нередко используется устаревшая советская техника. Боеприпасов недостаёт на разных участках фронта. Некоторые артиллерийские батареи воюют, имея лишь 10% от необходимого им боекомплекта.

В минувшие выходные, выступая на 7-м Украинском ланче в Мюнхене, премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что её страна передала Украине "всю свою артиллерию", добавив, что европейцам не стоит ждать разрешения противостояния в американском Конгрессе по поводу пакета помощи Киеву, а самим играть более активную роль.