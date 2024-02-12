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Проливные дожди вызвали наводнение в Дубае

Из-за проливных дождей и наводнений власти Дубая разрешили школам и госучреждениям перейти на "удалёнку"
Из-за проливных дождей и наводнений власти Дубая разрешили школам и госучреждениям перейти на "удалёнку" Авторское право кадр из видео
By Михаил Саленков
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Сильные дожди с градом обрушились на города Объединённых Арабских Эмиратов. Власти перевели школы и госучреждения на "удалёнку".

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Проливные дожди вызвали в понедельник наводнение и перебои с движением транспорта в некоторых районах Дубая и Абу-Даби, сообщает издание Gulf News. 

В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал предупреждение для нескольких городов ОАЭ, которое будет действовать до полудня вторника. 

Полиция Дубая рассылает смс-сообщения с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и призывает жителей держаться подальше от берега залива и соблюдать повышенную бдительность за рулём.

Власти разрешили учебным заведениям временно перейти на дистанционное обучение.

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