Проливные дожди вызвали наводнение в Дубае

Сильные дожди с градом обрушились на города Объединённых Арабских Эмиратов. Власти перевели школы и госучреждения на "удалёнку".

РЕКЛАМА

Проливные дожди вызвали в понедельник наводнение и перебои с движением транспорта в некоторых районах Дубая и Абу-Даби, сообщает издание Gulf News.

В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал предупреждение для нескольких городов ОАЭ, которое будет действовать до полудня вторника.

Полиция Дубая рассылает смс-сообщения с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и призывает жителей держаться подальше от берега залива и соблюдать повышенную бдительность за рулём.

Власти разрешили учебным заведениям временно перейти на дистанционное обучение.