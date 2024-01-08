Наводнение в Греции: жители пострадавших сел хотят вернуться

Спустя четыре месяца после наводнения в греческих селах Влохос и Метамарфорси все еще видны его разрушительные последствия. Однако многие жители надеются со временем вернуться в свои дома.

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В начале сентября 2023 года смертносный шторм "Даниэль" обрушился на Фессалию в центральной Греции. В результате сильного наводнения погибли семнадцать человек.

Спустя четыре месяца на улицах сел Влохос и Метаморфоси все еще можно увидеть последствия катастрофы.

Многие жители решили покинуть свои дома, не надеясь восстановить причиненный ущерб.

Яннис Кукас решил остаться. Почти каждый день он убирается и надеется, что скоро сможет вернуться сюда с женой и детьми.

Яннис Кукас, бывший глава общины Влохоса:

"Мы стараемся воспользоваться хорошей погодой, чтобы очистить наши дома, наши склады и все, что нам удалось сохранить. Наше немногочисленное имущество должно быть высушено. Конечно, после лета мы надеемся, что сможем вернуться в свои дома. Мы хотим вернуться в нашу деревню".

Некоторые жители Влохоса, возможно, смогут вернуться в свои дома. Но ученики уже не вернутся в начальную школу своего села. Власти сочли, что зданию нанесен непоправимый ущерб.

Сентябрьские наводнения вызвали также серьезные проблемы для экономики региона. Тысячи акров угодий были затоплены, сотни животных утонули.

Василис и Диматра — животноводы. Спустя четыре месяца после катастрофы им до сих пор не удалось встать на ноги.

Димитра Ксанти:

"У нас нет пищи длия животных, мы потеряли 80 овец. Вода уничтожила все. На наших полях нет производства, мы не выращивали ни фруктов, ни овощей. Но мы не сдаемся, мы будем бороться за свою жизнь и за будущее наших детей".

Пострадавшие от наводнения имеют много претензий к правительству, так как считают, что оно не сделало достаточно для того, чтобы им помочь. Выплаты компенсаций задерживаются.

Тем не менее, они благодарны за помощь тысячам граждан Греции и других стран.

Эта группа женщин собирает еду, одежду и игрушки и раздает их нуждающимся.

Эвангелия Рута, президент Культурной ассоциации села Метаморфоси:

"Мы очень благодарны волонтерам и всем тем, кто нам помогал. Мы тронуты проявленной ими солидарностью. Они прислали нам много вещей. Мы раздаем их каждой семье, чтобы никто не остался без поддержки".

Апостолос Стаикос, euronews:

"Несколько лет назад местные жители, возможно, не задумывались об изменении климата или климатическом кризисе. Пережив утрату и боль, они просят государство о существенной поддержке, чтобы вернуть их села к жизни. Они также просят провести противопаводковые работы, чтобы после следующего погодного катаклизма они не оплакивали своих близких и не теряли имущество".