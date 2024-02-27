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9-я годовщина убийства Бориса Немцова, заказчики до сих пор не установлены

Борис Немцов
Борис Немцов Авторское право Ivan Sekretarev/AP
By Euronews
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В июле 2023 года ЕСПЧ признало расследование убийства оппозиционера неэффективным

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Во вторник москвичи и иностранные дипломаты возложили цветы к импровизированному мемориалу на месте убийства Бориса Немцова

Именно здесь, на Большом Москворецком мосту напротив Кремля, февральской ночью 9 лет назад во время прогулки со своей девушкой оппозиционер был застрелен.

В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро жителей Чечни, сам стрелок получил 20 лет. Заказчик преступления по сей день так и не установлен.

В июле прошлого года ЕСПЧ признал российское расследование неэффективным, подчеркнув, что оно оказало серьезное негативное влияние на перспективы установления обстоятельств убийства Немцова.

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