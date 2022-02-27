В Москве почтили память Бориса Немцова. Возложить цветы к Большому Москворецкому мосту, где российский оппозиционный политик был застрелен 27 февраля 2015 года, пришли десятки человек. Среди них - посол США в Российской Федерации Джон Салливан, соратники Немцова Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

Мэрия Москвы, сперва заявившая, что не имеет возражений в связи с мероприятием, 24 февраля отменила его, опасаясь, по словам организаторов, что "день памяти Немцова превратится в антивоенный митинг".

"Никто не может запретить в этот день прийти сюда и почтить память моего товарища, - заявил Владимир Кара-Мурза. - Поэтому я здесь и здесь много других людей. Знаете, человека они смогли убить, а память не могут... И мы видим, что растет международная солидарность, мы видим, что уже в четырёх мировых столицах - это Вашингтон, это Прага, это Вильнюс и это Киев, который сегодня бомбят российские войска, посольства Российской федерации находятся на площадях и скверах, которые носят имя Бориса Немцова".

Знаете, человека они смогли убить, а память не могут... Владимир Кара-Мурза журналист и политик

"Немцов был миротворцем и всегда последовательно выступал против кропопролития, - заявил в свою очередь Илья Яшин. - Когда началось кровопролитие на Донбассе, Немцов действительно очень лично это переживал и был одним из организаторов, инициатором "Марша мира" в центре Москвы... Убийство Немцова было, по большому счету, событием, которое предвещало те исторические драматические события, которые мы сейчас переживаем".

Убийство Немцова было, по большому счету, событием, которое предвещало те исторические драматические события, которые мы сейчас переживаем Илья Яшин политик, соратник Бориса Немцова

В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова в составе организованной группы были осуждены на сроки от 11 до 20 лет пятеро человек. Заказчик преступления так до сих пор и не найден.