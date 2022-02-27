"Немцов был миротворцем": в Москве почтили память убитого оппозиционераКомментарии
В Москве почтили память Бориса Немцова. Возложить цветы к Большому Москворецкому мосту, где российский оппозиционный политик был застрелен 27 февраля 2015 года, пришли десятки человек. Среди них - посол США в Российской Федерации Джон Салливан, соратники Немцова Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.
Мэрия Москвы, сперва заявившая, что не имеет возражений в связи с мероприятием, 24 февраля отменила его, опасаясь, по словам организаторов, что "день памяти Немцова превратится в антивоенный митинг".
"Никто не может запретить в этот день прийти сюда и почтить память моего товарища, - заявил Владимир Кара-Мурза. - Поэтому я здесь и здесь много других людей. Знаете, человека они смогли убить, а память не могут... И мы видим, что растет международная солидарность, мы видим, что уже в четырёх мировых столицах - это Вашингтон, это Прага, это Вильнюс и это Киев, который сегодня бомбят российские войска, посольства Российской федерации находятся на площадях и скверах, которые носят имя Бориса Немцова".
"Немцов был миротворцем и всегда последовательно выступал против кропопролития, - заявил в свою очередь Илья Яшин. - Когда началось кровопролитие на Донбассе, Немцов действительно очень лично это переживал и был одним из организаторов, инициатором "Марша мира" в центре Москвы... Убийство Немцова было, по большому счету, событием, которое предвещало те исторические драматические события, которые мы сейчас переживаем".
В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова в составе организованной группы были осуждены на сроки от 11 до 20 лет пятеро человек. Заказчик преступления так до сих пор и не найден.