ЕСПЧ: расследование убийства Немцова "было неудовлетворительным"

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Российские власти не провели надлежащего расследования в отношении лиц, организовавших и заказавших убийство Бориса Немцова - такое решение вынес Европейский суд по правам человека.

Российские власти не провели надлежащего расследования в отношении лиц, организовавших и заказавших убийство Бориса Немцова - такое решение вынес Европейский суд по правам человека.

Один из главных оппонентов Путина, занимавший пост зампредседателя правительства при Ельцине, Немцов был застрелен с близкого расстояния 27 февраля 2015 года, в двух шагах от Кремля.

Иск в ЕСПЧ был подан дочерью погибшего Жанной Немцовой. В решении Страсбургского суда, в частности, говорится, что "российские власти ... не изучили утверждения о том, что убийство могло быть политически мотивированным, ни гипотезу о возможной причастности к нему некоторых государственных чиновников; что они не определили мотив тех, кто мог подкупить исполнителей убийства".

Расследование было начато вскоре после убийства оппозиционера, отметили в ЕСПЧ. Пять подозреваемых были арестованы, шестой убит во время задержания. По итогам судебного процесса в июле 2017 года пятеро выходцев из республик Чечня и Ингушетия приговорили к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет за убийство. По мнению семьи политика, это - "полное фиаско" российской судебной системы, поскольку та не смогла установить истинного организатора убийства.

Суд "подчеркнул, что получил от правительства мало информации по этому делу". Более того, разрозненное расследование не продвигалось по меньшей мере пять лет к моменту получения окончательных представлений сторон в 2021 году.