В России прошли акции памяти Бориса Немцова

В Москве и других российских городах в шестую годовщину убийства Бориса Немцова состоялись памятные мероприятия. В столице, на Большом Москворецком мосту, где был застрелен оппозиционный политик, люди возлагали цветы. По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", здесь к 19 часам по московскому времени, побывали девять тысяч человек.

В акции приняли участие основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, соратник Немцова Илья Яшин, председатель "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза младший.

Место убийства Немцова посетил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, послы и дипломаты Евросоюза и стран, не входящих в ЕС, в частности, Великобритании.

Борис Немцов, непримиримый критик Владимира Путина, погиб в возрасте 55-ти лет. Виновными в исполнении преступления были признаны пять человек, которых приговорили к разным срокам тюремного заключения. Однако заказчики громкого убийства до сих пор не названы.