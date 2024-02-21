Украина: железные дороги во время войны

By Euronews

Роль железнодорожного сообщения в Украине с началом войны сильно возросла. На поездах эвакуируют людей и перевозят различные грузы, в том числе и военные.

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После вторжения России в Украину поезда приобрели особую важность. В начале войны они позволили эвакуировать четыре миллиона человек. Затем все видели, как высокопоставленные европейские чиновники, такие как Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Жозеп Боррель, приезжали в страну на поезде. Украинская ПВО помогает поддерживать железнодорожное сообщение и обеспечивать безопасность пассажиров.

"Раньше мы закрывали шторы, потому что боялись, что русские нападут на поезд, - рассказывает один из машинистов. - _Теперь угроз меньше, потому что наше небо защищено украинскими ВВС._Сейчас главное – это комфорт пассажиров".

Безопасность поездов позволяет многим украинцам покидать страну, чтобы навестить эвакуировавшихся родных.

_"_Война не позволяет нам легко видеться. Теперь мне приходится уезжать из Украины, чтобы навестить внука. Многие семьи так делают", - рассказывает эта женщина.

Железная дорога играет растущую роль в экономике Украины и в качестве логистического средства для армии. С начала войны она перевозит не только пассажиров, но также различные грузы и военнослужащих.