Выборы в Португалии: агитация на финишной прямой

10 марта в Португалии пройдут досрочные выборы. Они были назначены после отставки премьера и роспуска парламента на фоне коррупционного скандала. В опросах лидирует оппозиция.

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Избирательная кампания по досрочным парламентским выборам в Португалии на финишной прямой.

Гражданам предстоит избрать 230 депутатов Ассамблеи Республики и решить, достойна ли бывшая правящая партия вновь взять бразды правления страной после громкого коррупционного скандала, в центре которого оказался премьер-министр.

Согласно опросам, лидерство в рейтинге популярности удерживает оппозиция в лице правоцентристской коалиции. Её возглавляет Социал-демократическая партия.

Не намного отстаёт от неё Социалистическая партии Луиша Монтенегро, которая была у власти до отставки премьера и роспуска парламента. Антониу Кошта ушёл с должности в ноябре в связи с подозрениями во взяточничестве и прочих незаконных действиях, расследование дел о которых ещё идет.

Третья по популярности - ультраправая партия Chega ("Хватит!") Её поддержка, растёт и, по мнению аналитиков, продолжит расти.

Выборы пройдут 10 марта, незадолго до празднования 50-летия Революции гвоздик, которая положила конец долгим десятилетиям диктатуры.