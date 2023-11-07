Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку на фоне коррупционного скандала

By Euronews

Шокирующее заявление Кошты прозвучало через несколько часов после того, как португальская полиция арестовала главу его администрации, был проведён обыск в офисах правительства и другой собственности в рамках широкомасштабного расследования коррупции при проведении литевых и водородных проектов.

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Во вторник премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что уходит в отставку после того, как он оказался замешанным в широкомасштабном расследовании коррупции.

В своем выступлении по телевидению Коста сказал, что "в этих обстоятельствах я подал заявление об отставке президенту республики".

Верховный суд, как сообщила прокуратура, также рассматривает вопрос об использовании подозреваемыми имени премьер-министра и его личном участии в раскрытии расследуемых действий.

62-летний Коста, являющийся лидером португальских социалистов с 2015 года, заявил о своей невиновности.

"Я полностью доверяю системе правосудия", - сказал он.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза уже принял его отставку.

Следственный судья выдал ордера на арест Витора Эскариа, главы администрации Кошты, мэра города Синеш и еще трех человек из-за риска их бегства и ради сохранности улик, говорится в заявлении прокуратуры.

Среди подозреваемых - министр инфраструктуры Жуан Галамба и глава экологического ведомства страны.

Судья расследует предполагаемые злоупотребления, коррупцию выборных должностных лиц и торговлю влиянием, связанные с концессиями на добычу лития вблизи северной границы Португалии с Испанией, а также с планами строительства завода по производству экологически чистого водорода и центра обработки данных в городе Синеш на южном побережье.

В ходе рейдов были обысканы помещения Министерства охраны окружающей среды, Министерства инфраструктуры, городского совета Синеша, частные дома и офисы.

Прокуратура заявила, что в ходе расследования было установлено, что "подозреваемые ссылались на имя премьер-министра" при осуществлении своей предполагаемой незаконной деятельности.

Литиевые рудники Португалии и проекты по производству зеленого водорода являются частью "зеленой" инициативы на континенте, продвигаемой Европейским Союзом.