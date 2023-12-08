Португальские избиратели готовы принять активное участие в досрочных выборах - опрос

By Euronews

Euronews совместно с новостным изданием Jornal Sol провел опрос с целью выяснить отношение португальских избирателей к предстоящим выборам.

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Португалия - на перепутье. В марте в стране должны состояться досрочные выборы. Они были объявлены после громкой отставки премьер-министра Антониу Кошты и роспуска парламента президентом Марселу Ребелу де Соузой. Это произошло после того, как правительство оказалось втянуто в коррупционное расследование.

Euronews совместно с португальским новостным изданием Jornal Sol провел опрос с целью понять отношение избирателей к происходящим событиям. В сложившихся обстоятельствах решение Кошты и де Соузы получило широкую поддержку.

Более 78% респондентов заявили, что Кошта поступил правильно оставив свой пост на фоне скандала. Почти 83% считают, что президент был прав, немедленно инициировав выборы.

До даты национального голосования осталось всего несколько месяцев. Как обстоят дела у политических партий?

В рейтинге популярности лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия. Согласно опросам, за нее готовы отдать голоса 22% избирателей. На втором месте - социалисты - 19,5%. Поддержать ультраправую партию Чего готовы почти 13% опрошенных.

Исследование показало, что португальцев волнует не только разразившийся вокруг правительства скандал.

Более 53% избирателей озабочены состоянием системы здравоохранения. 38% называют главной проблемой инфляцию и высокую стоимость жизни. Порядка 28% респондентов заявили, что приоритетом для них является жилищный вопрос и образование. Ситуацией на рынке труда, а именно безработицей, озадачены чуть более 4% избирателей.

За выборами, которые пройдут в Португалии 10 марта, будут пристально наблюдать в Брюсселе, поскольку три месяца спустя состоятся выборы в Европарламент. Результаты голосования в Португалии могут дать представление о настроении избирателей в странах ЕС.