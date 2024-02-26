By Euronews

Венгрия была единственной страной альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции.

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Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. "За" проголосовали 188 депутатов, "против" - шесть.

Это было последнее препятствие на пути присоединения скандинавской страны в военный альянс.

“Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее”, — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Правящая партия "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана, которого обвиняют в пророссийских взглядах, долгое время препятствовала присоединению Швеции к блоку.

В прошлом месяце её заявку ратифицировал парламент Турции, которая тоже изначально противилась этой инициативе.

Перед голосованием Орбан обратился к законодателям, сказав: "Военное сотрудничество Швеции и Венгрии, а также вступление Швеции в НАТО приведут к укреплению безопасности Венгрии".

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал этот день "историческим" для страны.

"Мы готовы взять на себя свою долю ответственности за евроатлантическую безопасность", — написал он в X, ранее известном как Twitter.

Швеция и Финляндия, которые в течение долгих десятилетий придерживались принципа нейтралитета в проведении своей внешней политики, подали заявку на членство в североатлантическом альянсе почти сразу после начала вторжения России в Украину - в мае 2022 года. В апреле 2023-го Финляндию приняли в НАТО.

Ранее в пятницу премьеры Венгрии и Швеции провели встречу в Будапеште. Они подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в оборонной промышленности, которое будет включать покупку Венгрией четырёх истребителей JAS 39 Gripen шведского производства. Также будет продлён контракт на обслуживание уже имеющегося у Венгрии парка Gripen.