By Euronews

Власти Венгрии требовали, чтобы премьер-министр Швеции посетил Будапешт с визитом перед тем, как венгерский парламент одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

РЕКЛАМА

Венгрия купит у Швеции еще четыре истребителя Saab JAS 39 Gripen. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном во время визита последнего в Будапешт. Стороны также продлили соглашение о техническом обслуживании тех 14 самолетов, которые Венгрия уже арендует у Швеции.

"Сегодня мы добавляем еще четыре истребителя-бомбардировщика Gripen к флоту Венгерских сил обороны. Это значительно увеличивает наш военный потенциал", — заявил Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи.

Венгерский премьер также заверил своего коллегу, что парламент страны утвердит протокол о вступлении Швеции в НАТО. Голос Будапешта оставался последним препятствием перед расширением альянса после того, как присоединение к нему Стокгольма одобрила Анкара.

"Обе наши страны — члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО", — подчеркнул Ульф Кристерссон.

Визита главы шведского правительства в Венгрию перед ратификацией заявки требовала венгерская правящая партия ФИДЕС — в качестве примирительного жеста после того, как Стокгольм высказался об отступлении Будапешта от демократии.