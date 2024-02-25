Дональд Трамп одержал победу в Южной Каролине

By Euronews

Праймериз в Южной Каролине стали еще одной победой экс-президента на пути к выборам

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Дональд Трамп с почти 60% голосов побеждает на республиканских праймериз в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли. Она была там губернатором в 2011-2017 годах. Хейли уже поздравила Трампа, но пообещала остаться в гонке.

Поскольку в Южной Каролине разыгрываются все 50 делегатов, у экс-президента подавляющее преимущество. Трамп одержал победу на всех праймериз, выборах кандидата, которые проводились до сих пор, и с нетерпением ждет предстоящей во вторник, 27 февраля, внутрипартийной схватки в Мичигане.