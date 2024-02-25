EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Дональд Трамп одержал победу в Южной Каролине

Дональд Трамп в Южной Каролине
Дональд Трамп в Южной Каролине Авторское право Andrew Harnik/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Праймериз в Южной Каролине стали еще одной победой экс-президента на пути к выборам

РЕКЛАМА

Дональд Трамп с почти 60% голосов побеждает на республиканских праймериз в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Хейли. Она была там губернатором в 2011-2017 годах. Хейли уже поздравила Трампа, но пообещала остаться в гонке. 

Поскольку в Южной Каролине разыгрываются все 50 делегатов, у экс-президента подавляющее преимущество. Трамп одержал победу на всех праймериз, выборах кандидата, которые проводились до сих пор, и с нетерпением ждет предстоящей во вторник, 27 февраля, внутрипартийной схватки в Мичигане.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Предвыборная гонка в США: Никки Хейли проиграла праймериз в Неваде

Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире

Суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз

Дональд Трамп США Выборы в США