Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире

By Euronews

Бывший президент получает не менее 12 голосов делегатов, а его основная соперница, экс-посол США при ООН Никки Хейли — не менее 8.

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Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. После подсчета 91% голосов Трамп набирает не менее 12 голосов делегатов, а его соперница, бывшая посол США при ООН Никки Хейли — не менее 8.

Ранее экс-президента избрали кандидатом на кокусе в штате Айова. Как напоминает американская пресса, в современной истории США еще не было случаев, когда победивший в первичном голосовании в этих двух штатах республиканец не становился бы кандидатом от партии на основных выборах.

"За последние три месяца мы побеждали почти во всех опросах против мошенника Джо Байдена. Почти во всех опросах, а она — нет", — заявил Дональд Трамп, говоря о Никки Хейли. Она успешно выступила на дебатах и занимает менее радикальную позицию, чем бывший президент: в частности, она высказывается против полного запрета абортов.

Экс-губернатор Южной Каролины уже поздравила соперника с победой в Нью-Гэмпшире, но подчеркнула, что будет продолжать борьбу. Следующие праймериз пройдут 24 февраля в её родном штате.

"Это только начало. У нас есть остальная часть нации. Это то, чего мы хотели. Мы хотели получить менее 10%, и мы надеемся, что так и останется. И, я думаю, у нас сильный кандидат", — говорит сторонница Хейли Сэнди Адамс.

В штабе Никки Хейли подчеркивают, что экс-посол не выйдет из предвыборной гонки, по крайней мере, до тех пор, пока не станет понятно, что проблемы с законом не помешают Дональду Трампу участвовать в выборах. В прошлом году экс-президент стал обвиняемым по четырем уголовным делам, судебный процесс по первому из них должен начаться в марте.