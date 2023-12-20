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Суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право Charlie Neibergall/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Бывший президент будет исключен из списка кандидатов в президенты от Республиканской партии в штате. Суд сослался на поправку к Конституции США об участии в мятеже

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Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не может снова баллотироваться в президенты в соответствии со статьей Конституции США о мятеже, и исключил его из списка кандидатов на праймериз от республиканской партии в штате.

Это первый случай, когда раздел 3 14-й поправки к основному закону страны был использован для дисквалификации кандидата в президенты.

Это изменение было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Подобные попытки предпринимались ранее и в других штатах, но все они не увенчались успехом.

Трамп планирует обжаловать решение суда Колорадо, назвав его "недемократичным".

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