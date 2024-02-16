Израиль сообщает о захвате в Хан-Юнисе разыскиваемых боевиков ХАМАС

By Euronews

Рейд в больницу "Насер". Персонал говорит о раненых и вынужденной эвакуации

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Израильские власти утверждают, что ЦАХАЛ действительно нашел разыскиваемых боевиков после рейда в больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари опубликовал имена трех боевиков ХАМАС, которые, по имеющейся информации, участвовали в нападении 7 октября и были "обнаружены" в больнице.

Медики больницы сообщают о "хаотичной ситуации", с "неопределенным количеством" убитых и раненых после рейда. Пациенты в беседах с журналистами говорят, что людей, задержанных ЦАХАЛом, избивали и пытали. По данным министерства здравоохранения Газы (подчиняющегося ХАМАС), израильские солдаты приказали более чем 460 сотрудникам, пациентам и их родственникам переехать в старое здание на территории комплекса, не оборудованное для лечения пациентов.

ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что рейд, длившийся несколько часов, был "точечным и ограниченным" и не причинил вреда врачам, пациентам и в целом гражданскому населению. Израильская разведка настаивает на том, что эта больница, как и многие другие, использовалась ХАМАС для прикрытия своих операций и удержания в ней израильских заложников. Одна из освобожденных заложниц ранее рассказала СМИ, что видела там более двух десятков пленников.

Больница "Насер", крупнейшее медицинское учреждение, все еще работающее в секторе, была блокирована ЦАХАЛ в течение нескольких дней. Ее персонал утверждал, что таким образом было ограничено поступление продовольствия и медикаментов, а также перекрывало доступ раненым палестинцам. За день до рейда ЦАХАЛ приказал эвакуировать гражданских лиц "из-за угрозы со стороны ХАМАС".

Хан-Юнис по-прежнему остается одной из главных целей операций ЦАХАЛа в последнее время. Также внимание переключается на потенциальную наземную операцию в Рафахе.

В четверг газета Washington Post опубликовала спутниковые снимки "расчистки и строительных работ" в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта Рафах. Утверждается, что это место для лагеря беженцев, подготовленного к исходу в случае наземной операции ЦАХАЛа в Рафахе.

Египетские официальные лица не подтверждают эту информацию. В то же время местные СМИ утверждают, что на самом деле речь идет об "инвентаризации" зданий, снесенных во время войны с терроризмом, "с целью предоставления соответствующей компенсации владельцам".

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден обсудили ситуацию с освобождением заложников, операцию в Рафахе и перспективу создания палестинского государства.

Как пишут СМИ, два лидера не сошлись во мнениях.