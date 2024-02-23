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Пожар в Валенсии: погибли люди

Пожарные работают в горящем жилом доме в Валенсии /Испания, 23 февраля 2024 года.
Пожарные работают в горящем жилом доме в Валенсии /Испания, 23 февраля 2024 года. Авторское право Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Около 30 погибших, раненых и пропавших без вести в результате пожара в Валенсии. Огонь вспыхнул в 14-этажном здании.

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По меньшей мере 4 человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в четверг в жилом районе испанской Валенсии. Ещё 19 числятся пропавшими без вести. 13 человек пострадали, среди них  - шестеро пожарных, получивших ожоги, переломы и отравления дымом.

Причина пожара пока не установлена. Некоторые полагают, что быстрое распространение огня произошло из-за материалов, использованных в конструкции здания, в котором возник пожар:

 - Самое поразительное - это то, как сгорел фасад. Материал фасада стал основной причиной распространения пожара.

_ - Пожар поначалу не был сильным. Казалось, что всё закончится быстро и не так катастрофично._

Пожар начался на окраине Валенсии в 14-этажном здании и перекинулся на соседнее. Некоторые жители выбежали на свои балконы и были спасены пожарными.

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