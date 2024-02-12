Сильный пожар в парке развлечений Гётеборга

By Euronews и EBU, AP

Сильный пожар уничтожил несколько аттракционов в парке развлечений в шведском Гётеборге в понедельник.

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На фотографиях с места происшествия виден огромный столб густого дыма, поднимающийся из аквапарка Oceana. В то время в аквапарке не было гостей, поскольку он все еще находится в стадии строительства. Согласно местным СМИ, новые аттракционы должны были открыться этим летом. Информации о пострадавших не поступало.

Руководство парка сообщило на веб-сайте, что пожар начался "на одном из водных аттракционов за пределами парка, затем распространился на всё здание". Гости из близлежащего отеля и офисного здания были эвакуированы, добавили в компании.

На кадрах с места происшествия видно, как пламя прорывается через большую водную горку, в то время как аварийные службы пытаются бороться с огнём на уровне земли. Часть водной горки взорвалась. Жителям близлежащих районов было рекомендовано оставаться внутри и держать окна и двери закрытыми из-за токсичного дыма.