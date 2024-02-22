Пожар охватил два многоэтажных дома в Валенсии

By Euronews

Пострадали не менее 13 человек, в том числе шестеро спасателей.

РЕКЛАМА

В испанском городе Валенсия пожар охватил два многоэтажных жилых дома, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро спасателей.

На место происшествия в центре города выехали пожарные, также были задействованы солдаты испанской военной службы экстренной помощи, а медики установили большую палатку, чтобы оказать помощь раненым на месте происшествия.

В результате пожара в небо поднялись клубы черного дыма, которые были видны издалека.

Премьер-министр Педро Санчес выразил свою солидарность c пострадавшим и выразил благодарность всему персоналу службы экстренной помощи, уже работающему на месте происшествия. Заявление опубликовано на платформе X.