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Пожар охватил два многоэтажных дома в Валенсии

Пожар в Валенсии
Пожар в Валенсии Авторское право Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Пострадали не менее 13 человек, в том числе шестеро спасателей.

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В испанском городе Валенсия пожар охватил два многоэтажных жилых дома, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро спасателей. 

На место происшествия в центре города выехали пожарные, также были задействованы солдаты испанской военной службы экстренной помощи, а медики установили большую палатку, чтобы оказать помощь раненым на месте происшествия.

В результате пожара в небо поднялись клубы черного дыма, которые были видны издалека. 

Премьер-министр Педро Санчес выразил  свою солидарность c пострадавшим и выразил благодарность всему персоналу службы экстренной помощи, уже работающему на месте происшествия. Заявление опубликовано на платформе X.

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