США вводят новые санкции против РФ и обещают сотни других

By Euronews

500 объектов в России подпадут под новые санкции США. Путин счёл высказывание Байдена о себе "адекватным". Байден принял у себя вдову и дочь Навального.

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Президент США Джо Байден встретился с вдовой Алексея Навального и его дочерью и выразил им соболезнования. В четверг Вашингтон дал немного больше подробностей об ограничениях, объявленных ранее на этой неделе, они должны быть официально представлены в пятницу. Новый пакет санкций против России будет "сокрушительным, и таких пакетов будут сотни", - обещают официальные лица США.

Министерство финансов США заявило в четверг, что более 500 объектов в России попадут под санкции и, что "важно, помнить: не только Америка предпринимает такие действия".

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд пояснила:

"Некоторые из них будут нацелены на людей, непосредственно причастных к смерти Навального. Однако подавляющее большинство из них предназначены для того, чтобы еще больше поставить подножку военной машине Путина, чтобы закрыть бреши в режиме санкций, от которых он смог уклониться".

Несмотря на то, что ранее Джо Байден назвал Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", сам президент РФ считает Байдена "более предпочтительным президентом США для России". А высказывание главы Белого дома, Путин назвал "абсолютно адекватным и обусловленным внутриполитической ситуацией в США".

Ситуация эта действительно непростая: политики разного уровня настаивают на том, что санкции должны быть подкреплены новым пакетом помощи Украине; но Конгресс все еще работает над этим.

На этом фоне Европа пытается как-то компенсировать разрыв: в четверг Дания подписала договор, обещающий 10-летнюю "непоколебимую поддержку Украины", сопровождаемую новым пакетом помощи в 230 млн евро. В частности, Дания пообещала отправить Украине свои истребители F-16, которые Киев очень ждал для отражения бесконечных российских авиаударов.