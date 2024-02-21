США: обвиняемого во лжи экс-информатора ФБР освободили до суда с электронным браслетом

By Euronews

43-летний Александр Смирнов - бывший информатор ФБР выпущен на свободу с электронным браслетом до суда. Его обвиняют во лжи о президенте США Байдене и его сыне.

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Судья в Неваде (США) санкционировал освобождение с электронным браслетом до суда бывшего информатора ФБР Александра Смирнова.

43-летний мужчина был арестован в прошлый четверг в Лас-Вегасе. Ему были предъявлены обвинения во лжи об участии президента Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской компанией "Бурисма".

Смирнов, как объявила прокуратура, признал, что к этой лжи причастны люди, связанные с российскими спецслужбами, и просил оставить его в тюрьме.

Смирнов должен оставаться в округе Кларк, и ему запрещено подавать заявление на получение нового паспорта.

В случае вынесения обвинительного приговора Смирнову грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.