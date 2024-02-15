Путин говорит, что предпочел бы "предсказуемого" Байдена, а не Трампа в Белом доме

By Euronews

Президент России заявил, что готов работать с любым кандидатом, которого выберет американский народ

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Владимир Путин заявил, что предпочел бы победу действующего президента Джо Байдена в возможном поединке с лидером республиканцев Дональдом Трампом на ноябрьских президентских выборах в США.

В интервью журналисту российского государственного телевидения Павлу Зарубину, опубликованном в кремлевском Telegram-канале, Путин сказал, что Байден "более опытный и более предсказуемый", чем бывший президент Дональд Трамп, который в настоящее время лидирует в гонке за право стать кандидатом от республиканцев.

"Он политик старой формации", - сказал Путин о Байдене.

"Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - добавил он.

Когда Путина спросили о преклонном возрасте президента Байдена - 82 года, он отмахнулся от вопроса.

"Я не врач и не считаю нужным это комментировать", - ответил он.

Затем он предположил, что президент Байден был в добром здравии, когда главы двух государств встречались в Женеве в 2021 году. "Говорили о его недееспособности, но я ничего такого не видел", - сказал Путин.

Согласно последним опросам, американская общественность обеспокоена возрастом президента Байдена, которому, в случае переизбрания, к моменту окончания второго срока будет 87 лет.

Владимир Путин и Джозеф Байден в Женеве, июнь 2021 года Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Путин впервые публично высказался о предстоящем голосовании в США.

Это произошло через несколько дней после того, как Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине заявил, что "поощрял бы" Россию напасть на любую страну НАТО, которая не отчисляет в казну военного альянса 2% своего ВВП.

Его комментарии в сочетании с вопросом о финансировании Киева со стороны США вызвали опасения в Европе, что второй срок Трампа может существенно нарушить единую позицию Запада в отношении конфликта в Украине и тем самым сыграть на руку Путину.

Во вторник президент Байден заявил, что Трамп "склонился перед российским диктатором", а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду предупредил, что нельзя "подрывать систему сдерживания" альянса.

Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге, июль 2017 года Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

В своем интервью Путин также раскритиковал политику Байдена в отношении Украины. Президент США постоянно клянется поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", и добивается от нижней палаты Конгресса одобрения застопорившегося пакета помощи разрушенной войной стране на сумму 60 миллиардов долларов.

"Я считаю, что позиция нынешней администрации крайне ошибочна и неверна, и я сказал об этом президенту Байдену", - сказал Путин.

В недавнем интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону Путин заявил, что его военная операция в Украине направлена на защиту интересов безопасности России от расширения НАТО на восток.

В среду он сказал журналисту Павлу Зарубину, что ожидал большего от интервью с Карлсоном, отметив, что американец не задал тех сложных вопросов, на которые он рассчитывал.