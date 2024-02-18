Байден: "ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов"

By Euronews

Войска РФ нанесли в субботу несколько ракетных и авиаударов по городам в восточной Украине. Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. И обвинил в этом Конгресс США.

РЕКЛАМА

Войска РФ нанесли в субботу несколько ракетных и авиаударов по городам в восточной Украине. В Купянске Харьковской области, сообщают власти, одна из авиабомб попала в многоквартирный дом. Погибла женщина, пять человек получили ранения. Спасатели заявляют, что под завалами еще могут находиться люди.

В Краматорские, по словам заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы, были разрушены два дома, более 20 повреждены. Сообщается о гибели не менее двух человек.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. И обвинил в этом Конгресс США.

"Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев", - говорится в стенограмме телефонного разговора Байдена с Владимиром Зеленским, которую распространил Белый дом.

Байден, тем не менее, выразил уверенность, что военная помощь Киеву в итоге будет одобрена.

"Мысль о том, что мы бросим Украину, что мы позволим совершиться расколу НАТО, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки и противоречит нашему слову, которое мы дали во времена Трумэна, во времена Эйзенхауэра", - заявил президент США.

Глава ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки, ожесточенные бои за которую велись с октября прошлого года, в ночь на субботу. Он указал, что принял такое решение "исходя из оперативной ситуации", "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья" военных.