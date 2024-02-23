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Брюссель - Риму : "Правила охоты нарушать нельзя"

На этой фотографии, сделанной в воскресенье, 10 ноября 2019 года, Карло Оливеро гуляет по лесу в окрестностях Альбы, Италия.
На этой фотографии, сделанной в воскресенье, 10 ноября 2019 года, Карло Оливеро гуляет по лесу в окрестностях Альбы, Италия. Авторское право Martino Masotto/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Giorgia Orlandi
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Еврокомиссия возбудила против Рима процедуру за нарушения правил охоты. Итальянским властям дано два месяца на то, чтобы отреагировать

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Комиссия установила, что несколько законодательных актов, внесенных правительством Джорджи Мелони, нарушают правила ЕС.

Похоже, что нынешнее правительство предоставило регионам право разрешать убийство или отлов диких животных даже в районах, где охота запрещена.

По мнению комиссии, Италия не соблюдает и правила использования свинца в боеприпасах. Итальянским властям дано два месяца на то, чтобы отреагировать и изменить закон.

Главная охотничья ассоциация Италии утверждает, что с её стороны нет намерения нарушать закон и выражает уверенность в том, что правительство сможет разъяснить свою позицию по этому вопросу.

Однако, по мнению Итальянской организации по правам, защите и благосостоянию животных, нарушение политически мотивировано, и нынешнее правительство мало что делает для защиты окружающей среды.

Карла Рокки, президент ENPA (Национальная организация по защите животных)

"Если охотники в Италии нашли представителей в правящей коалиции, очевидно, что их интересы учитываются. Как правило, политические партии в погоне за голосами отдают приоритет требованиям конкретных лобби. Эта динамика распространяется на такие области, как права животных, окружающая среда и различные другие политические сектора. В настоящее время вероятность того, что общественные интересы будут учтены, представляется весьма незначительной".

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