Дубай: соколиная охота на воздушном шаре

Рассвет в дубайской пустыне. Аэростат уже заполнен горячим воздухом и наш пилот Питер из компании Balloon Adventures Dubai готовит нас к взлету. С высоты птичьего полета мы посмотрим на песчаные дюны и оазисы, а также расспросим нашего пилота об особенностях управления воздушным шаром.
То, что делает этот полет на воздушном шаре по-настоящему уникальным – один из его пассажиров — сапсан по имени Призрак.
Приземлились мы идеально, как будто "поцеловали песок", как по учебнику.
Это самый ранний опыт человеческого полета, и в наши дни он один из самых безопасных.
В 18-м веке во Франции король Людовик XVI и Мария-Антуанетта наблюдали за полетом первых пассажиров — утки, петуха и овцы. Сегодня полет на воздушном шаре — это увлекательный аттракцион для туристов по всему миру.