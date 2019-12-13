Дубай: соколиная охота на воздушном шаре

Рассвет в дубайской пустыне. Аэростат уже заполнен горячим воздухом и наш пилот Питер из компании Balloon Adventures Dubai готовит нас к взлету. С высоты птичьего полета мы посмотрим на песчаные дюны и оазисы, а также расспросим нашего пилота об особенностях управления воздушным шаром.

80% моей работы – это метеорология. Если погодные условия позволяют, то от меня требуется немного. Полет на воздушном шаре – это полет в прямом смысле слова, потому что управляется он самой природой. Допустим, на высоте 4000 футов я направляюсь на восток, а на тысяче футов - на запад. Здесь очень красивый пейзаж. Нетронутая пустыня. Это часть заповедника дубайской пустыни, и в ней присутствуют зеленые оазисы, они дают красивый контраст. Это же просто потрясающе. Посмотрите на эти тени на песчаных дюнах на рассвете. Это же полный восторг Питер Коллар пилот и сооснователь Balloon Adventures Dubai

То, что делает этот полет на воздушном шаре по-настоящему уникальным – один из его пассажиров — сапсан по имени Призрак.

Сапсан – самое быстрое животное на планете. В пикировании эти птицы могут достичь скорости 389 км в час. С высоты 1 км он видит голубя на расстоянии 4 км. Он подлетает, складывает крылья и пикирует, чтобы поймать его. И это единственное место в мире, где можно летать вместе с сапсанами. Дилан Фриман сокольник, Balloon Adventures Dubai

Приземлились мы идеально, как будто "поцеловали песок", как по учебнику.

Это самый ранний опыт человеческого полета, и в наши дни он один из самых безопасных.

В 18-м веке во Франции король Людовик XVI и Мария-Антуанетта наблюдали за полетом первых пассажиров — утки, петуха и овцы. Сегодня полет на воздушном шаре — это увлекательный аттракцион для туристов по всему миру.